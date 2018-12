Dreimal mehr Alko-Unfälle am Land als in der Stadt

Stadt-Land-Gefälle

Die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass in den Regionen der Anteil der Alko-Unfälle deutlich höher ist als in der Stadt. In Graz waren in den vergangenen fünf Jahren 3,6 Prozent der Verkehrsunfälle Alko-Unfälle. Das ist in der Steiermark der niedrigste Wert. Am höchsten ist der Anteil der Alko-Unfälle in der Südoststeiermark mit 10,3 Prozent, vor dem Bezirk Liezen mit 9,7 Prozent und den Bezirken Deutschlandsberg und Murtal mit jeweils 9,5 Prozent.