Journey to the Savage Planet: Abenteuer ohne Plan

Mit „Journey to the Savage Planet“ haben die Branchenveteranen Alex Hutchinson, Yassine Riahi und Reid Schneider (u.a. „Spore“, „Army of Two“, „Batman: Arkham Origins“) zusammen mit Publisher 505 Games ein neues „First-Person-Abenteuerspiel“ angekündigt. Der Titel soll 2019 auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wir zeigen Ihnen den Ankündigungstrailer.