Damit haben wir endlich die Sachkunde für ALLE, und zwar bevor der Hund überhaupt angeschafft wird. Sehr begrüßenswert, wie ich finde. Denn für eine artgerechte Haltung ohne böse Zwischenfälle muss ich meinen Vierbeiner lesen und verstehen können. Gewusst wie, eben. Manchmal ist man aber auch ratlos und die Lösung ist nicht so einfach zu finden. Uns von der „Krone“ Tierecke geht es oft so - warum gibt es immer noch so viel Leid auf der Welt? Wieso haben unsere ständigen Appelle im Namen der Tiere immer noch nicht alle Menschen erreicht? Wie kann es sein, dass auf die Schwächsten unserer Gesellschaft sprichwörtlich hingetreten wird?