Bombendrohung: Krankenhaus evakuiert!

Am Donnerstagnachmittag hat eine unbekannte Frau bei der Telefonzentrale des Landeskrankenhauses Mürzzuschlag angerufen. Sie teilte mit, dass sie im Gebäude eine Bombe versteckt habe. 200 Personen, unter ihnen 63 Patienten, mussten daraufhin von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Das Krankenhaus wurde durchsucht. Am Abend konnte Entwarnung gegeben werden: Es wurde kein Sprengstoff gefunden. Die Evakuierten kehrten in das Gebäude zurück.