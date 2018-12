Schweiger-Film „lustig wie eine Wurzelbehandlung“

Eines vorweg: Gezeigt wurde das amerikanische Remake „Head Full Of Honey“ lediglich in vier US-Kinos. Aber wichtige Film-Kritiker, wie jene der US-Zeitung „Observer“, finden den Streifen „so lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Narkose“. Die „New York Times“ schreibt von einem „bizarren Plot (), wie aus einem Gemüsehäcksler“, und das, obwohl in der Übersee-Besetzung unter anderem Superstar Nick Nolte die Hauptrolle übernommen hatte.