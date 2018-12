„Tierischer“ Zwischenfall: Hund verhindert Treffer

Kuriose Szene: In der dritten argentinischen Fußballliga sorgte ein „tierischer“ Zwischenfall beim Spiel zwischen Juventud Unida de Gualeguaychu und Cays Defensores de Belgrano de Villa Ramallo für Aufsehen. Beim Stand von 3:0 für Juventud gelangte ein Hund aufs Spielfeld, durchquerte das Tor und wehrte just in diesem Moment das 4:0 ab.