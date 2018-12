Linzer Wanderer (63) bei Tour in Salzburg erfroren

Der gut ausgebildete Wanderer war am Vortag aufgebrochen und hatte am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr den letzten Kontakt mit seiner Mutter. Er erzählte ihr, dass er den Weg verloren habe. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Alpinpolizisten und Bergretter starteten eine Suchaktion, die aber wegen der widrigen Verhältnisse gegen 22:30 Uhr abgebrochen werden musste. Am Mittwoch setzten acht Alpinpolizisten, acht Bergretter aus Filzmoos sowie der Polizeihubschrauber die Suche fort.