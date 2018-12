24-Jähriger überfallen: Polizei forschte Trio aus

Zwei saßen schon in Justizanstalt

Kriminalisten der Raubgruppe des Stadtpolizeikommandos Graz konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren nun ausforschen. Polizisten nahmen den 21-Jährigen am 3. Dezember 2018 fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Die beiden anderen Männer galten zum Zeitpunkt der Tat als nicht zurückgekehrte Strafgefangene. Sie befinden sich mittlerweile aufgrund anderer Straftaten in der Justizanstalt.