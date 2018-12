Deep Purple: Der Weg zur kultigen Rock-Legende

Neben der intensiven Beschäftigung mit den Tracks des Albums (und auch jenen, die aufgenommen oder geprobt wurden, es aber nicht auf die LP schafften), liefert das Buch so manche Anekdote - etwa, dass Glover intern den Spitznamen „stinkender Hippie“ erhielt, „weil er ausländische Zigaretten rauchte, lange Haare hatte und speckige, selten gewaschene Kleider trug“. Ein ganzes Kapitel widmet sich dem Equipment, ein anderes den Studios, in denen Deep Purple arbeiteten. Auch das „Concerto for Group and Orchestra“, das die Band vor ihrer endgültigen Hinwendung zum Hard Rock spielte und auf Tonträger konservierte, findet Beachtung.