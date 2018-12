Sexroboter für Frauen lässt keinen Wunsch offen

„Die Abwasch kann er nicht reparieren“

Bisher bot die Sexpuppenbranche zum größten Teil weibliche Puppen an. Dies ändert sich nun mit Henry. Vor allem für weibliche Kunden sei der sexuelle Aspekt aber oft nicht ausschlaggebend, so Firmenchef Matt McMullen. „Wir hatten viele Anfragen von Frauen, nicht nur bezüglich eines Sexpartners, sondern auch als Begleiter im Alltag. Ich sage dann immer: ‚Er kann dir zuhören und dich an Sachen erinnern. Doch er wird nicht in der Lage sein, den Müll zu entleeren oder die Abwasch zu reparieren.‘“ Für die Zukunft hofft McMullen, dass Henry eines Tages die „Hoffnungen und Ängste“ seiner Besitzer kennt und sich mit ihnen über ihre Erlebnisse unterhält. Inwiefern Männer den männlichen Sexroboter für gleichgeschlechtlichen Sex nutzen können, ist noch unklar.