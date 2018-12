Christl muss ein Jahr aufs Comeback warten!

Die WM-Saison ist für Christine damit vorbei, die Blickrichtung gilt dem Comeback – wohl in einem Jahr dort, wo das Unglück am Sonntag beim Super-G passiert ist: in Lake Louise. Die abgesagten Speed-Rennen von Val d’Isère könnten in St. Moritz landen. Dort finden ja schon am Wochenende zwei Rennen statt.