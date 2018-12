Auf diese Spiele können sich Gamer 2019 freuen

Noch keine konkreten Veröffentlichungstermine gibt es u.a. für Bethesdas Shooter „Rage 2“ (PS, PS4, Xbox One) und „Wolfenstein: Youngblood“, Ubisofts Piraten-Simulation „Skull & Bones“ (PC, PS4, Xbox One), den Austro-Plattformer „Ori and the Will of the Wisps“ (PC, Xbox One), den nächsten „Gears of War“-Teil „Gears 5“ (PC, Xbox One) und Nintendos Sidescroller „Yoshi’s Crafted World“ (Switch).