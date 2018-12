Bankomat-Knacker schlugen in Bleiburg zu

Eine Großfahndung nach Bank-Knackern läuft in Bleiburg: Um 02.30 Uhr am Montag lösten die Täter in der Raiffeisenbank in Bleiburg am Hauptplatz den Alarm aus. „Die Unbekannten brachen mit einem noch nicht feststehenden Werkzeug den Bankomaten auf“, so ein Polizist. Wie viel die Täter erbeutet haben ist noch unbekannt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.