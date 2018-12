Die Steirer haben beim Klimaschutz Nachholbedarf

Geht da noch mehr?

Und wie! Laut der steirischen Klima- und Energiestrategie 2030, die im Jänner im Landtag beschlossen wurde, wird „keines der Potenziale auch nur annähernd ausgeschöpft“. Prozentuell könnte sich der Anteil an Windkraft am stärksten steigern, in absoluten Zahlen die Sonnenenergie.