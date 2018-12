Wie ist es, Waldheims Enkel zu sein, Herr Karas?

Zur Person:

Geboren als Sohn des Europapolitikers Othmar Karas und der Juristin und Künstlerin Christa Karas-Waldheim am 14.7.2000 in Wien. Als Maturaarbeit am Gymnasium „Maria Regina“ in Wien-Döbling wählte er das Thema „Die Waldheim-Affäre - Recht und Unrecht“. Seit Oktober 2018 leistet Karas, der in Österreich eine Kommunikationsagentur gegründet hat, Gedenkdienst beim American Jewish Committee (AJC) in New York. Kurt Waldheim starb 2007, seine Frau zehn Jahre später. Es gibt noch drei weitere Enkelkinder: Christian, Stephan und Philippe.