Werde Teil der Krone-Familie

Fußball ist deine Leidenschaft, Abseits ist für dich nicht irgendein Fremdwort, Siebenmeter nicht nur bloß eine Längenangabe? Dann ist das jetzt deine große Chance! Die Sportredaktion der Steirerkrone sucht in ihrer Redaktion mit Sitz in Graz freie Mitarbeiter für journalistische Tätigkeiten am Wochenende (nachmittags, abends). Egal ob Schüler, Student oder weil du dir etwas dazuverdienen möchtest.