Heimtückischer Messermord: Geplatzter Drogendeal?

Ist dem nächtlichen Messermord am Wochenende in Innsbruck ein Drogendeal vorausgegangen? Diesem neuen Ansatz gehen nun die Ermittler des Landeskriminalamtes Tirol nach. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, hieß es am Montagvormittag. Der 24-jährige Afghane, der im Zuge einer Fahndung festgenommen worden war, bestreitet weiterhin jede Beteiligung an der Bluttat.