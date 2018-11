Mord „wegen Kultur“: Schuldspruch rechtskräftig

Der behauptete Verfahrensfehler lag nicht vor, gab der OGH am Mittwoch das Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung vom 21. November bekannt. Der Mann - sein genaues Alter steht nicht fest, er war zum Zeitpunkt des Angriffs aber zumindest 21 Jahre alt -, war am 22. August am Wiener Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Über die Berufung gegen die Strafhöhe wird das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden haben.