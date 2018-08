Schwester erstochen: Lebenslang für Afghane (22)!

Angeklagter weigerte sich, an Altersfestellung mitzuwirken

Die Ermordete sei mit 17 oder 18 Jahren ebenfalls älter gewesen als zunächst behauptet, also „kein 14-jähriges Mäderl“, sondern eine „ausgewachsene junge Frau“, so Gerichtsmediziner Reiter weiter. In der Familie habe es offenbar „keine richtigen Altersangaben gegeben“. Der äußerlich deutlich älter als 19 wirkende Hikmatullah S. sagte: „Mein Alter wurde mir von meinen Eltern gesagt.“ An der Altersfeststellung wollte er nicht mitwirken. Weder durfte er ohne Einwilligung ionisierenden Strahlen ausgesetzt werden, noch wollte er sich zu einer MRT im AKH Wien in die Röhre legen.