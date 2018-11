Frontalunfall: Alkolenker verletzt drei Frauen

Nachdem er sich mit Freunden betrunken hatte, setzte sich der Familienvater am Montag gegen 16 Uhr ans Steuer seines Autos, um nach Hause zu fahren. Er kam nur zwei Kilometer weit. Als er nach eigenen Angaben kontrollierte, ob er am Handy eine Nachricht erhalten hatte, kam der Mann in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.