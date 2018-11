Horror-Crash-Opfer Flörsch verlässt das Spital

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat acht Tage nach ihrem schweren Unfall beim Formel-3-Weltfinale in Macao das Krankenhaus verlassen. „Heute fliege ich heim. Ich bin wirklich froh, meine Familie und Freunde in den nächsten Tagen wiederzusehen“, schrieb die 17-jährige Deutsche am Montag auf ihrer Facebook-Seite.