Harry und Meghan trennen sich von William und Kate

Am Montag wurde dann berichtet, dass die werdenden Eltern aus dem simplen Grund umziehen wollen, um mehr Platz und Abgeschiedenheit zu haben als in London. Außerdem bestehe so die Möglichkeit, dass Doria Ragland, die Mutter des Herzogspaares, sowie eine Nanny mit einziehen. Streitereien gebe es keine. William wäre durch seine Verpflichtung als Thronerbe an London gebunden.