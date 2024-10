Chris Steger und die Sache mit den zwei Lederhosen

Lederhose auf Rücksitzbank

„Ich freue mich natürlich auf jeden einzelnen Auftritt, aber besonders zum Beispiel auf Graz, weil wir dort nicht nie waren“, verrät er uns, der sich daheim bei seiner Familie im Pongau auf den Marathon vorbereitet. Der führt ihn durchs ganze Land (alle Termine und Daten unter chrissteger.com), was ebenso gleichbedeutend damit ist, dass Chris auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Er hat sogar immer zwei Lederhosen dabei! „Ja, das ist richtig. Denn ich hatte einmal bei einem Auftritt meine Lederne vergessen und musste in Jeans auftreten. Da haben die Fans gefragt, was mit dem Steger passiert ist seither habe ich immer eine in Reserve auf der Autorücksitzbank liegen.“