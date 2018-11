Winterkönig Salzburg sagt RB Leipzig den Kampf an

Meister Salzburg hat sich vor dem wichtigen Duell gegen RB Leipzig in der Europa League in blendender Form präsentiert. Beim klaren 4:0-Auswärtssieg in Hartberg kürten sich die „Bullen“ am Samstag vorzeitig zum Bundesliga-Winterkönig, die Teilnahme an der Meistergruppe ist ebenfalls perfekt.