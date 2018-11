4:0! Salzburg setzt sich die Winterkrone auf

Serienmeister Salzburg hat sich am Samstag bereits den Winterkönig-Titel in der Bundesliga gesichert. Der Spitzenreiter feierte in der 15. Runde bei Überraschungsteam Hartberg einen auch in dieser Höhe verdienten 4:0-(0:0)-Sieg und ist drei Spiele vor dem Jahreswechsel nicht mehr von den Verfolgern LASK und WAC einzuholen.