Liga steht Kopf: Graz und Bozen verlieren, KAC top

Trotz einer 2:5-Niederlage in Linz haben die Graz 99ers die Führung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen den HC Südtirol behauptet. Denn auch die Bozener unterlagen, gingen zuhause gegen Znojmo als 1:2-Verlierer vom Eis und liegen weiter einen Punkt hinter den 99ers. Der KAC indes pirschte sich mit einem 4:2 in Zagreb, dem vierten Sieg in Folge, bis auf einen Zähler an Südtirol heran.