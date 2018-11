Großes Kino von Achttausender

Stürme, Kälte, Eisbrüche und Gletscherspalten schufen originalgetreue Kulissen, denn gedreht wurde auch vor Ort in Nepal in den eisigen Höhen des Manaslu. „Wir haben großes Kino auf einem Achttausender gedreht“, ist Salmina stolz. So gelang es dem Erfolgsregisseur auch, die Schauspieler an Orte zu bringen, welche es ihnen leicht machten, all das zu fühlen, was Bergsteiger in Extremsituation empfinden.