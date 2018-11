Chemische Keule im Kampf gegen Schädlinge erlaubt

Rüsselkäfer, Drahtwurm & Co. geht es jetzt in Niederösterreich an den Kragen. Zwar hat die EU im Frühjahr den Einsatz gewisser Pflanzenschutzmittel verboten, doch der Landtag in St. Pölten beschloss mit den Stimmen von VP und FP deren erneute (Not-)Zulassung. Zuvor war noch heftig über Fake News diskutiert worden.