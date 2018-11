Nach Panikattacken und Depression: Ihr Weg zurück

Von Panikattacken und Selbstmordgedanken gequält

In ihrer Biografie „Lessons: My Path to a Meaningful Life“, das jetzt erschienen ist, schreibt Gisele Bündchen das erste Mal offen über diese Zeit. Während sie mit dem Hollywoodstar von rotem Teppich zu rotem Teppich jettete, begann ihr Leben hinter den Scheinwerfern langsam auseinanderzubrechen. Heftige Panikattacken quälten die Beauty, wie sie schildert. „Ich hatte eine wundervolle Karriere, war meiner Familie sehr nahe und habe mich immer als positive Person gesehen. Deshalb habe ich mir so einen Kopf gemacht und gedacht: ,Warum sollte ich mich so fühlen?‘ Ich hatte das Gefühl, dass es mir nicht erlaubt war, mich schlecht zu fühlen. Aber ich habe mich so machtlos gefühlt.“