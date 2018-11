PMS - Was hilft wirklich dagegen?

Das Prämenstruelle Syndrom ist wohl der Schrecken jedes Mannes. Die Frauen seien in dieser Zeit besonders zickig und emotional heißt es. Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit - stimmt das eigentlich? Um das PMS ranken sich viele Mythen und oft weiß nicht einmal die Frauenwelt selbst, was es wirklich damit auf sich hat. Also was ist das Prämenstruelle Syndrom, wie äußert es sich und vor allem: Was hilft gegen die Beschwerden?