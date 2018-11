Neubeginn! Lopetegui könnte wieder Teamchef werden

Bei den USA ist derzeit Feuer am Dach: Der Ex-Teamchef Bruce Arena schaffte es nicht, die Mannschaft zur WM nach Russland zu führen. Nach seiner Entlassung kam Dave Sarachan als Interimstrainer. Und auch er scheint kein Glück bei den US-Boys zu haben: Denn trotz der vielen Talente in der Mannschaft verlor man gegen England und Italien ohne einmal ins gegnerische Tor getroffen zu haben. Trotzdem dementierte der amerikanische Verband und auch der Agent des Trainers die US-Annäherung an den Spanier.