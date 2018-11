„Wurstiade“ - Hoeneß‘ Leben kommt ins Theater

„Sensationelle Sportschau-Auftritte“

Zwei Monate hat Autorin Sarah Kohrs sich in ein halbes Dutzend Biografien eingelesen und „sensationelle Auftritte in der Sportschau“ angesehen. Denn das Theater in Hoeneß‘ schwäbischer Heimatstadt hatte sie mit dem Schreiben des Stücks beauftragt. Kohrs stöberte nach Wendepunkten, die sich auf die Bühne bringen lassen: „Die Nacht von Belgrad - Hoeneß‘ verschossener Elfmeter - lässt sich schwer zeigen. Wie der FC Bayern beim jungen Uli in Ulm an die Tür klopft hingegen schon.“