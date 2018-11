Wahnsinns-Promo-Video vier Jahre vor Katar-WM!

Am 21. November 2022, also fast auf den Tag genau in vier Jahren beginnt die Fußball-WM in Katar. Zu diesem Anlass gaben die Organisatoren ein neues Promo-Video heraus. Dieses können Sie hier sehen. Es erinnert stark an einen Hollywood-Film. Die Katar-Veranstaltung könnte die erste Weltmeisterschaft werden, an der 48 Teams teilnehmen. Eine historische Premiere also. Wie Katar die WM zugesprochen bekommen hatte, ist auch in die Geschichte eingegangen. Als Negativbeispiel für Korruption in der FIFA.