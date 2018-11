In fünf Sekunden vergibt er drei Hundertprozentige

Tumelo Khutlang heißt der junge Mann, der unfreiwillig die halbe Welt zum Lachen brachte. Denn, was sich der junge Spieler in der Afrika-Cup-Qualifikation leistete, ist kaum zu glauben. Beim Spiel Tansania gegen Lesotho (1:0) vergibt der 23 Jahre junge Lesotho-Kicker innerhalb von fünf Sekunden drei hundertprozentige Chancen, kann es am Ende selber nicht fassen. Die Szene wird seitdem in den internationalen Videoverteilern rauf und runter gespielt. Wenn Sie das Video anschauen, wissen Sie auch, warum.