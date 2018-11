Einsätze im Akkord: Rekordtag für eine Feuerwehr

Einsatzgebiet umfasst die Fläche von Graz

Die Anzahl an Einsätzen beeindruckt Prinz aus einem einfachen Grund nicht: „Wir haben in der Steiermark das größte bewohnte Löschgebiet zu betreuen. In Summe sind das 128 km², also die Fläche von Graz, und alleine vom Straßennetz her sind das 500 Kilometer.“