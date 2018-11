Bayerns Boateng: „Darum gibt es keine Wachablöse!“

Dortmund stehe verdient auf Platz eins. Von einer Wachablöse in der Bundesliga sei man laut dem Innenverteidiger aber weit entfernt. „Dafür müsste der BVB erst einmal sechs, sieben Jahre hintereinander mit großem Abstand die Meisterschaft gewinnen. Oder Spiele 4:1, 5:1 gegen uns gewinnen. Das haben sie nicht gemacht. Deswegen gibt es keine Wachablösung in Deutschland“, so Boateng.