Knieverletzung! Lindsey gibt für Saisonstart w.o.

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und kann bei den ersten Speed-Rennen der neuen Weltcupsaison nicht antreten. Das teilte die 34-jährige US-Amerikanerin am Dienstagabend mit. Sie verpasst am übernächsten Wochenende zwei Abfahrten und einen Super-G auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise (Kanada).