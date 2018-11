3x Feuer gelegt: Brandstifter verbreitet Angst

Flammen züngelten auf dem Gehsteig in der Adlergasse in Tribuswinkel. Die Feuerwehrleute, die zum Löschen ausgerückt waren, dachten noch an einen raschen Routineeinsatz. Doch vor Ort bot sich ihnen ein anderes Bild. Zwar brannten nur einige Zeitungen - doch der Brand war eindeutig gelegt worden. Und das unmittelbar vor einer Wohnhausanlage. Gemeinsam mit der Polizei kontrollierten die Löschtrupps sicherheitshalber auch die umliegenden Gassen. Damit hatten sie den richtigen Riecher bewiesen. Denn bereits in nur kurzer Entfernung stieß ein Feuerwehrmann auf eine weitere Brandstelle.