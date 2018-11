Paolo Conte: „Ich bin ein unverfälschter Dandy“

Sie leben in der eher beschaulichen Stadt Asti im Piemont und haben schon öfters betont, dass diese Gegend essenziell für Ihre Kreativität wäre. Liegt das an der Abgeschiedenheit, der Ruhe und am schnellen Zugang zur Natur?

Das liegt eher an der Landschaft. Man spürt und hört in Songs wie „Diavolo Rosso“ oder „Genova Per Noi“, dass ich sehr tief aus dem Land Italiens komme. Ich singe darin über die Beziehung zwischen den Menschen aus Piemont und Ligurien. Auch ich war in verschiedenen Ecken Italiens zuhause und der Charakter der Menschen von Asti ist direkt verbunden mit Landwirtschaft und der Agrikultur. Das ist etwas seltsam, denn wir haben nicht viele Poeten hervorgebracht, aber es gibt viele Künstler, die sich poetisch auf diese Gegenden berufen. Wir sind eben ein eigenständiges Volk.