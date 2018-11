Pirouetten: Zwischen Eiskunstlauf und Jugend

Pirouetten ist dein erster autobiographischer Comic, was war der Auslöser dafür genau zu diesem Zeitpunkt einen Comic über dein Coming-Out, aber auch über den Wettkampfsport Eiskunstlaufen, den du Jahre lang gemacht hast, zu zeichnen?

In jedem meiner Comics ist ein Teil von mir drinnen. Es ist auf jeden Fall, der Erste den man als solches bezeichnen kann. Ganz offiziell. Ich weiß noch, dass ich in diesem zweijährigen Kunstprogramm meiner Schule war. Und einer meiner Lehrer gab uns die Aufgabe eines Langzeitprojektes. Ich wusste wirklich zuerst nicht was ich tun sollte. Alle meine Geschichten waren bis dahin eher Fragmente. Aber meine Zeit als Kunstläuferin, zusammen mit der ganzen Identitäsfindung einer jungen, homosexuellen Frau in Texas.. Das war neu für mich. Es fühlte sich dann einfach richtig an über meine Ängste, meine Schamgefühle als Kind zu sprechen. Ich wollte das aufarbeiten und das mache ich nunmal mit Comics.



Dein Comic ist nicht nur jetzt im deutschsprachigen Raum ein Erfolg, sondern findet sich auch auf den Bestsellerlisten der USA wieder. Und das, obwohl doch auch das Thema Sport im Mittelpunkt steht.

Ja, das freut mich wirklich. Ich denke, wenn Leute das Buch erstmal zu fassen kriegen, denken sie: „Oh, ein Comic über Eiskunstlauf!“, aber sobald sie es lesen, sehen sie dass es sich mit sehr vielen anderen Themen beschäftigt. Eiskunstlaufen war eben das, was lange Zeit ein wirklich großer, bestimmender Teil meines Lebens war. Was ich anzog, wieviel ich wog, wann ich Zeit für Freunde oder die Schule hatte - wenn überhaupt, das wurde mir Alles von diesem Sport diktiert.



(Anm. d. Red.: Auf den Hinweis, dass der japanische Anime „Yuri On Ice!“ sich mit einer ähnlichen Thematik auseinander setzt, lacht Tillie Walden zuerst und erklärt mir dann, sie selbst konnte sich den Anime noch nicht zur Gänze ansehen. „Too close to home“, das ginge ihr zu nahe, sagt sie mir dann.)



Gibt es irgendwelche Serien, die du gerne siehst?

Meine Mutter hat für den Fernsehsender gearbeitet, also bin ich mit Serien wie „The Office“, „Six Feet Under“ und dem ganzen Kram groß geworden. Ich liebe Krimi-Geschichten. Wenn Leute als Team zusammen arbeiten um einen Fall zu lösen, macht mir das einfach Spaß. Nicht, das ich jetzt weiß wie man einen Mörder identifizieren würde, aber das rede ich mir gerne ein.



Was ist etwas, das du jedem Teenager gerne raten würdest?

Ich denke, jeder Teenager sollte eine Möglichkeit finden mit seinen Eltern zu reden. Als ich das endlich getan habe, sind meine Mutter und ich darauf gekommen das wir beide Eiskunstlauf nicht leiden konnte. Wir Beide hassten das frühe Aufstehen, ich konnte die Kinder dort nicht leiden und sie nicht deren Mütter. Das hätte uns vermutlich viel Ärger erspart. Also; Ehrlichkeit ist am Wichtigsten. Als Jugendlicher ist es auch wichtig geduldiger zu sein. Jede Beziehung braucht Arbeit und mit 14, 15 denkst du oft, dass du nicht die Zeit und die Kraft dafür hast. Und gerade die Wut, die man als Teenager hat ist verständlich, macht es aber nur schlimmer. Es ist eine heftige Zeit. Stellen wir uns doch einfach die Frage: „Wäre es für queere Menschen nicht leichter, wenn die Gesellschaft dieses Bild mehr akzeptieren würde?“ Ja und Nein. Es ist wieder diese Identitätsfrage, da muss auch viel von Innen kommen, von dir selber. Ich möchte jedem Teeanger einfach sagen: „Versuch zu überleben, bitte!“



Die letzte Frage; was sollten dich die Leute in Interviews öfter fragen?

Uh, das ist eine Gute. Meistens fragt man mich nach den schwierigen Szenen (Anm. d. Red.: In dem Comic geht es unter Anderem um sexuelle Belästigung) und den Herausforderungen. Ich finde, zu oft reden wir Künstler über unseren Schmerz anstatt über unser Glück. Ich schätze, ich würde mir wünschen das man mich öfter fragt, was ich gut gemacht habe. Welche Szenen mir Spaß gemacht haben. Jeder fokussiert sich auf Dinge wie: „Was ist dir schwer gefallen?“ und nicht auf: „Was denkst du, kannst du tun was wirklich wunderbar ist? Was an Kunst macht dich glücklich?“ Das sollte man wirklich öfter fragen.