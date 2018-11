Motorrad-Rambo Fenati von der Polizei gejagt

Trauriger Hintergrund

Dabei hat die Geschichte einen traurigen Hintergrund. Fenati war nämlich laut eigenen Angaben auf dem Weg ins Krankenhaus. Sein Großvater wurde am Herzen operiert. „Sie haben mich angerufen und erklärt, dass es dabei zu Komplikationen gekommen war und ich deshalb schnell in die Klinik kommen sollte“, erklärt Fenati seinen Facebook-Fans, warum er Freitagabend so in Eile war.