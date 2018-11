Einbrecher schlugen Fenster mit Pflasterstein ein

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verübten am Samstag im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in Gampern einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dazu schlugen der oder die Täter mit einem Pflasterstein, ein nicht einsehbares Fenster, ein und durchsuchten das gesamte Haus nach Beute.