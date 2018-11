Urteil ist nicht das letzte Wort

2000 Euro Geldstrafe, 3:0-Strafverifizierung für Wels. So lautet der Urteilsspruch des Strafausschusses des Steirischen Fußballverbandes in der Causa GAK - Hertha Wels. Die Fußball-Regionalliga-Partie wurde am 27. Oktober wegen einer Insultierung eines auf den Rasen gelaufenen Fans gegen Wels-Spieler Harun Sulimani abgebrochen. Allerdings: Der GAK überlegt einen Protest, es geht wohl in die nächste Instanz.