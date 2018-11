Feuer mitten im Zentrum von Bischofshofen

„Die Terrassse brennt, kommen Sie schnell!“ Dieser Hilferuf ging am Freitag wenige Minuten vor 20 Uhr bei der Feuerwehr in Bischofshofen ein. „Das betroffene Gebäude mit fünf Wohnungen ist nur 300 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt. Deswegen konnten wir rasch vor Ort sein“, schildert der Bischofshofener Feuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind. „Die Leute waren alle heraußen. Das Feuer hatte sich aber durch die in Leichtbauweise errichteten Zwischenwände bis in die Mansardenwohnung ausgebreitet. Dort lebt eine Familie mit zwei Kindern. Wir glaubten, dass sie noch drinnen sind. Deswegen haben wir gleich drei Atemschutztrupps reingeschickt“, so Wetteskind.