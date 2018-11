Verschollenes U-Boot im Atlantik entdeckt

Am 15. November vergangenen Jahres tauchte die „ARA San Juan“ ab und sollte nie wieder an die Oberfläche kommen. In ihrem letzten Funkspruch berichtete die Crew von einem Kurzschluss und von Feuer an Bord - ihr letztes Lebenszeichen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens herrschte hoher Wellengang von mehr als sechs Metern. Danach gab es eine Explosion auf dem Südatlantik.