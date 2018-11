Schild von Rang zwölf aufs Podest - Shiffrin siegt

Levi gehört eigentlich nicht zu den Lieblingsstrecken von Schild. „Vielleicht hab ich so einen eingeschlafenen ersten Lauf gebraucht, um zu zeigen, dass ich richtig gut Skifahren kann. Im zweiten konnte ich zeigen, was ich draufhabe. Mal ein gutes Resultat in Levi zu holen, ist gut“, jubelte die Drittplatzierte im Ziel. „Es ist schön, so in die Saison zu starten. Es gilt jetzt einfach, in den nächsten Rennen weiter munter drauflos zu fahren.“