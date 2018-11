„Das Konzept“: Elf Start-ups unter einem Dach

Frisch gerösteter Kaffee, alte Möbel in neuem Glanz, Designerschmuck, Likör nach Opas Rezept und Sportbekleidung. Im Sillpark in Innsbruck eröffnete ein Geschäft, dass aktuell elf verschiedene Start-ups unter ein Dach bringt. „Das Konzept“ heißt der Laden, in dem Gastronomie und Shopping Hand in Hand gehen.