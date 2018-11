Kylie Minogue: Goldene Show, dünne Stimme

So vergeht die Zeit: In den 90ern und frühen 2000ern gehörte Kylie Minogue zu den größten Popstars des Planeten, Ohrwürmer wie „Can‘t Get You Out Of My Head“ hielten sich hartnäckig in Charts und Gehörgängen. Mittlerweile regiert aber eine andere Generation die Spotify-Playlists. Entsprechend altbacken wirkte dann auch Minogues Wien-Konzert am Mittwoch, bei dem sie erst spät auf Touren kam.