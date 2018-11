44 tote und 130 verwahrloste Hunde entdeckt

Eine 65 Jahre alte Frau aus dem US-Bundesstaat New Jersey muss sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten, nachdem die Polizei auf ihrem Anwesen 44 tote Hunde in Gefriertruhen und über 130 extrem verwahrloste Vierbeiner vorgefunden hat. Vier der geretteten Tiere sind in kritischem Zustand in eine Tierklinik gebracht, die anderen auf mehrere Tierheime verteilt worden.