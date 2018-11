In diesen Ländern lebt es sich am gefährlichsten

Die Karte wurde von der Sicherheitsfirma „International SOS and Control Risks“ erstellt. Dabei untersuchten Experten auch die aktuelle politische Lage und Faktoren wie Terrorgefahr, Überfälle und Betrugsvergehen. Auch Entführungen, die in manchen Regionen der Welt, etwa in Lateinamerika, eine Gefahr darstellen, flossen in die Bewertung mit ein. Anschließend wurde das Ergebnis in fünf Risikostufen unterteilt: unerheblich, gering, mittel, hoch und extrem.